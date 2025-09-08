◆米大リーグブレーブス２―１８マリナーズ（７日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）マリナーズのカル・ローリー捕手が７日（日本時間８日）、敵地・ブレーブス戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し、９回にこの日６打席目で２試合連続となる５３号３ランを放った。５打数１安打で迎えた９回１死一、三塁、右腕ムニョスの真ん中に入ってきたスライダーをジャストミート。打球速度１７７キロの快音を発した打球はセ