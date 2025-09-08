【MLB】オリオールズ - ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルチモア）【映像】菅野、無念の負傷降板の瞬間オリオールズの菅野智之投手がドジャース戦に先発。4回ノーアウト二塁の場面で打球を右足に受け、無念の負傷降板となった。菅野は今季ここまで26試合に登板し10勝7敗、防御率4.41の成績。地区最下位のチームで開幕から先発ローテーションを守り、メジャー1年目で2桁勝利