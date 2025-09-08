■MLBオリオールズ VS ドジャース（日本時間8日、オリオール・パーク）オリオールズの菅野智之（35）が本拠地でのドジャース戦に先発。メジャー初対決となったドジャース・大谷翔平（31）から1回と3回に2打席連続となる本塁打を浴び、4回には打球が菅野の右足を直撃、苦悶の表情を浮かべ、ここで緊急降板となった。メジャー1年目の菅野は現在チームトップの10勝をマーク。しかし前回（日本時間1日）のジャイアンツ戦では3回途中