筆者の友人が実際に体験したエピソードをご紹介します。幼稚園が一緒のママ友U子さんとは、近所の公園で子連れで遊ぶ仲。U子さんはいつもイラつく事なく穏やかに子どもに接しています。生意気盛りの娘に手を焼いて毎日イライラしている友人は「なんでそんなに余裕あるの？ 私なんて、毎日怒ってばっかりで、自分が嫌になるよ」とU子さんに聞いてみると…… 子どもの頃の思い出 友人はあの時に状況を察して自分の大