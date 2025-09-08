2025年9月7日午後5時ごろ、清水町にある日勝峠の国道274号で乗用車が中央分離帯に衝突する単独事故がありました。この事故で乗用車を運転していた芽室町の会社員、向中野隆司さん（53）が病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。事故があった現場は、日勝峠の7合目付近にある石山トンネルを清水町方向に抜けて50メートルほどの場所で、片側1車線の緩い左カーブです。当時、路面は濡れた状態でした。乗用車はタ