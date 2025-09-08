札幌・豊平警察署は2025年9月7日、札幌市豊平区美園7条6丁目に住む会社役員の男（43）を暴行の疑いで現行犯逮捕しました。男は7日午後7時40分ごろ、自宅で高校生の娘（18）に髪の毛をつかむ暴行を加えた疑いが持たれています。娘が被害を受けた直後に110番通報したことで事件が発覚しました。娘にけがはありません。当時自宅内には娘のほかに、妻など複数人がいたということです。調べに対し男は容疑を認めていて、「家族で一緒に