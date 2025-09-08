2025年9月7日午後10時45分ごろ、知内町湯ノ里の国道228号で、クマ1頭を通りがかった男性が見つけ、警察に通報しました。警察によりますと、男性は当時1人でバイクに乗って現場周辺を訪れ、写真撮影をしていました。撮影を終え振り返ると、街灯に照らされたクマ1頭が150メートルほど先の路上にいたということです。クマはすぐに立ち去ったということです。現場は知内町農村公園の付近で、民家からは約100メートルほど離