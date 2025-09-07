今回は、知人のB子さんにお聞きしたエピソードをご紹介します。育児と仕事に追われ、心の余裕を失っていたシングルマザーのB子さん。ある日、娘の一言に胸を突かれ、ショックを受けてしまいます。そんな彼女に手を差し伸べてくれたのは、同じ経験をしたママ友でした――。 シングルマザー、余裕のない日々 私は、ふたりの娘を育てるシングルマザーです。父親の役割も担いながら、仕事に家事