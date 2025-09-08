吉永小百合（80）の最新主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（監督阪本順治）が10月27日から11月5日まで開催される第38回東京国際映画祭のオープニング作品に決まり、映画祭が8日に発表した。女性として世界で初めてエベレスト登頂を果たした登山家・田部井淳子さんの挑戦と軌跡を、原案となった著書「人生、山あり“時々”谷あり」をもとに映画化した感動のヒューマンドラマ。佐藤浩市（64）、天海祐希（58）、のん（