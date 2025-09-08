ルヴァン杯準々決勝第2戦の4試合が行われ、横浜FCは神戸に0―1で敗れるも2戦合計2―1とし、初の準決勝進出を決めた。広島は湘南に4―1と快勝、合計で6―4と逆転し4強入り。柏は横浜Mを1―0で退けて合計5―1、川崎Fは浦和に延長の末、3―2で競り勝ち、合計4―3とした。準決勝は柏―川崎F、広島―横浜FCで10月8、12日にホーム＆アウェー方式で行われる。