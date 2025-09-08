◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―６巨人（７日・バンテリンドーム）巨人・田中将大投手（３６）が１５日のＤｅＮＡ戦（横浜）で日米通算２００勝をかけて先発することが７日、分かった。８月２１日のヤクルト戦（神宮）で５回１失点で１９９勝目を挙げ、同２８日の広島戦（マツダ）でも先発したが、２回５失点で２敗目。翌２９日に登録抹消されていた。その際、阿部監督は「１回（登板を）飛ばして（今季）どこかでまたチャン