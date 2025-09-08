嵐の相葉雅紀（４２）、女優の有村架純（３２）が出演する「マイナビ」の新ＣＭが８日から全国で放映される。ほぼ台本なしで、高校生、社会人のリアルな悩みに回答する形式で撮影を実施。相葉は「こういった形では初めてで、すごく新鮮。『カメラが回っているからオンにしなきゃ！』ということもせず、素のままで相手の方のお悩みに受け答えできました」と振り返った。自らの転機には芸能界入りした１４歳、グループ結成の１７