吉永小百合（80）の主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督、10月31日公開）が、10月27日に開幕する第38回東京国際映画祭のオープニング作品に決定した。同映画祭事務局が8日、発表した。オープニング作品は、23年は審査委員長を務めたドイツのヴィム・ヴェンダース監督（80）が手がけ、主演の役所広司（69）がカンヌ映画祭（フランス）を受賞した「PERFECT DAYS」。24年は山田孝之（41）が主演し、1960年代前