2025年9月7日午後5時ごろ、美瑛町の道道でワゴン車が路外に逸脱する単独事故がありました。警察によりますと、ワゴン車は道道を上富良野町から美瑛町方向に走行し、左側の路外に逸脱したということです。この事故で、後部座席に乗っていた60代の女性が心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。ワゴン車にはほかに3人が乗っていて、警察で運転手の特定を進めています。捜査関係者によりますと、ワゴン