ドジャース・大谷翔平投手（３１）は７日（日本時間８日）に敵地ボルティモアでのオリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回に５試合ぶりの一発となる４７号、３回に４８号と２打席連発した。チームの暗雲を払う豪快弾連発だ。最初の衝撃は初回先頭だ。メジャー初対決の菅野智之投手（３５）の１ボールからの２球目、外角高めの９４・４マイル（約１５１・９キロ）のシンカーを振り抜いた。角度２３度、打球速度１０９