◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年9月7日甲子園）阪神が2年ぶりに優勝した。球団で主力に外国人打者がいない優勝は64年以来で、当時を知る本屋敷錦吾氏（89）がメッセージを寄せた。快挙は兵庫・芦屋に住むオールド虎戦士にも届いていた。2位以下を圧倒してのリーグ優勝。球団創設90周年という節目にも花を添えた。89歳の本屋敷氏は「たいしたもんや」と目を細め、藤川監督と選手たちに拍手を送った。「藤川監督と面識