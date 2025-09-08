【MLB】オリオールズ ー ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルチモア）【映像】大谷、菅野から2打席連発48号！ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でオリオールズ戦に先発出場。初回の第1打席で、オリオールズの先発菅野智之から先頭打者アーチを放った。すると3回の第2打席では2打席連発となる48号ホームランを放っている。マルチホームランは今季4本目、2打席連発は2回目となる。この日はMLBで初と