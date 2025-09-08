■MLBオリオールズードジャース（日本時間8日、オリオール・パーク）ドジャース・大谷翔平（31）が敵地でのオリオールズ戦に“1番・DH”で出場し、3回の第2打席、オリオールズの菅野智之（35）から今季2度目となる2打席連続の48号ホームランを放った。菅野とはメジャーでは初対戦、日本時代は2015年に1度だけ対戦し、2打数2安打と大谷が打っているが本塁打はなし。1回の第1打席、カウント1−0から外角高めのシンカーを捉えると、