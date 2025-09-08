◆米大リーグオリオールズ―ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、敵地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３回に２打席連発となる４８号ソロを放ち、３年連続本塁打王に向け、リーグトップのシュワバー（フィリーズ）に１本差に迫った。１点リードの３回先頭。２ボールからの３球目、内角９４・９マイル（約１５２・７キ