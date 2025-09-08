アメリカのトランプ大統領は7日、石破首相が辞任する意向を表明したことについて記者団から問われ「知らない」と答えました。トランプ大統領「（Q,日本の首相が辞任の意向を表明したが）全く知らない」石破首相が辞任する意向を表明したことについて、アメリカNBCは「主要同盟国である日本は、地域の緊張が高まる中、政治的不安定に陥った」と伝えています。また、ウォールストリートジャーナルは、「石破首相はトランプ大統領から