鹿児島市で7日夜、車が海に転落したと通報があり、消防などが捜索を続けています。 警察と消防によりますと7日午後10時半ごろ、鹿児島市七ツ島で「ドライブレコーダーで車が海に転落した映像を確認した」と緊急通報システムを管理する民間の会社から消防に通報があったということです。 警察や消防が付近の海を捜索していますが8日午前1時現在、車は見つかっていないということです。 警察と消防で捜索を続けるとと