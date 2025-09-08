◇テニス全米オープン第14日（2025年9月6日ニューヨーク・ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンター）車いすの部女子シングルス決勝は逆転で8年ぶり3度目の優勝を果たした上地が「本当にうれしい。相手はパワーもあるし、サーブもいいので序盤は少し苦労した。でも最後にアジャストできた」と喜んだ。第1セットは1ゲームも奪えず落としたが、強打に押された反省を生かし、第2セット以降はベースライン後方に