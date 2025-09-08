【ボルティモア（米メリーランド州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は７日（日本時間８日）、敵地でのオリオールズ戦に１番指名打者で出場し、三回にオリオールズの菅野智之から、２打席連続の本塁打となる４８号ソロを放った。２ボールからの３球目、内角の９４・９マイル（約１５２・７キロ）の直球をバックスクリーンに運んだ。１試合２発は６月１４日のジャイアンツ戦以来、今季４度目。２打席連発は試合を