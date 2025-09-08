気象台は、午前2時50分に、大雨警報（浸水害）を氷見市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・氷見市に発表 8日02:50時点西部では、8日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■氷見市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水8日朝にかけて警戒1時間最大雨量50mm