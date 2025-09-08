◆米大リーグオリオールズ―ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が７日（日本時間８日）、本拠地・ドジャース戦に先発し、初回にいきなり大谷翔平投手（３１）に４７号先頭打者本塁打を浴びた。初回先頭で、いきなり対戦となったのは、ドジャースの「１番・指名打者」でスタメン入りした大谷。ＮＰＢでは、２０１５年６月１０日に札幌ドームで対戦し、左