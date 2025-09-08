【MLB】オリオールズ ー ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルチモア）【映像】大谷、菅野から特大先頭弾47号！ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でオリオールズ戦に先発出場。初回の第1打席で、オリオールズの先発菅野智之から先頭打者アーチを放った。この日はMLBで初となる菅野との対戦。注目の第1打席で大谷のバットが火を吹いた。カウント1ー0からの2球目のシンカーを捉えると打球はバックス