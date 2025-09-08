◆ 菅野智之との日本人対決で125メートル先制弾ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が現地時間7日のオリオールズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第1打席で47号本塁打を放った。MLB初対戦の菅野智之から豪快なアーチを描いた。初回の第1打席、カウント1-0から外角高めのシンカーを振り抜くと、打球速度109.8マイル（約176.7キロ）、飛距離411フィート（約125メートル）の放物線が右中間スタンドに着弾。連敗ストッ