◆米大リーグオリオールズ―ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、敵地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回に５試合ぶりの４７号先制ソロを放った。今季１２本目の先頭打者弾となり、２３年にＭ・ベッツがマークした球団記録に並んだ。メジャー歴代３位にも浮上し、昨季のシュワバー（フィリーズ）が記録した最多の１５