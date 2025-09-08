◆米大リーグオリオールズ―ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）総合電機メーカーの日立製作所の東原敏昭取締役会長（７０）が７日（日本時間８日）、オリオールズの本拠地・ボルティモアで行われるドジャーズ戦を観戦に訪れた。鉄道システム事業におけるグループ会社「日立レール」が、７０００万ドル（約１０３億円）を投資し、米国メリーランド州に新しい鉄道車両工場を設立。８日（同９