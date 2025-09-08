ロシアがウクライナ各地に攻撃を行い、政府庁舎が被害を受けました。ウクライナ軍の発表によりますと、6日夜から7日未明にかけて、ロシア軍がミサイル13発とドローン810機を使ってウクライナ各地に攻撃を行いました。一日に行われた攻撃としては最大規模とみられています。スビリデンコ首相は、この攻撃で首都キーウにある政府庁舎が初めて被害を受けたと明らかにしました。また、住宅にも被害が出ていて、キーウでは子ども1人を含