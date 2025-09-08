ツアー史上最難関のモンスターコース「富士桜カントリー倶楽部」で4日開幕した、ロピアフジサンケイクラシック。荒天のため54ホールの短縮競技となった今大会は、トータル10アンダーとした長野泰雅（ながの・たいが）のツアー初優勝で幕を閉じた。見事ツアー初優勝を飾ったプロ4年目の22歳、長野泰雅（ながの・たいが）が大会を振り返った。Q：見事な初優勝だったが今の気分は？ 長野：「キャディーとは緊張してないと言って