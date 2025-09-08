石破総理の辞任表明を受けて与野党の反応です。自民森山裕幹事長「重要な政策課題に果敢に挑戦をされ、いろんな実績を残してこられたことを思うときに、非常に申し訳ない気持ちであります」自民党の森山幹事長はこのように述べた上で、石破総理の後任を決める総裁選については、「できるだけ党員が参加できるかたちを模索するのが重要だ」との考えを示しました。一方、立憲民主党の野田代表は「党内抗争が長すぎた」と批判しまし