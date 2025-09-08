石破総理はきのう、記者会見を開いて、正式に自民党総裁を辞任し、次の総裁選挙に出馬しない考えを明らかにしました。石破総理「この度、私は自由民主党総裁の職を辞することといたしました。臨時総裁選の手続きを実施するよう森山幹事長に伝えたところであります。国民の皆様方に対して、政府の機能が停滞するということがあっては決してならないということで、この判断に至ったものでございます」石破総理はこのように述べた上で