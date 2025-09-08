◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年9月7日甲子園）阪神・近本の捕球を見届け、佐藤輝は一目散にマウンドへ駆け出した。感情を爆発させ、戦友たちと抱擁を重ねた。「今までの積み重ねが生きて、ここまで来られた。変わるためには、積み重ねが絶対に必要なことだと思う」36本塁打＆89打点のリーグ2冠を手に、堂々ゴールテープを切った。今季の飛躍の一因に、綿密な「自己分析」がある。球団アナリストが撮影した自身の打