¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£Ç?¡ÖÂè£µ£³²ó¹â¾¾µÜµ­Ç°ÆÃÊÌ¶¥Áö¡×¤¬£¸Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¿Á±Ñ¸ç¡Ê£³£¹¡áÂçºå¡Ë¤Ï£··î¤«¤é£Á£±¤ËÉüµ¢¡£ºòÇ¯£±£±·î¤ÎÆôºê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥×°ÊÍè¤Î£Ç?»²Àï¤È¤Ê¤ë¡££±£°¤«·î¤Ö¤ê¤Î£Ç?ÉñÂæ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Ê¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö¤³¤³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Àº¿À¤ÇÎ×¤à¡£¼ê¤Ë¤·¤¿£²£²¹æµ¡¤Ï¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¤Þ