[9.7 ルヴァン杯準々決勝第2戦 柏 1-0 横浜FM 三協F柏]第1戦を1-4で落とし、ルヴァン杯準決勝に進むためには、最低でも3点を必要としていた横浜F・マリノス。柏にチャンスをつくらせずに試合を進めていたなか、先にゴールネットを揺らすことに成功する。前半37分、FW井上健太が右サイドから入れたクロスに対してGK小島亨介のパンチングが小さくなる。ゴール前でのこぼれ球をFWディーン・デイビッドがトラップしようとしたボー