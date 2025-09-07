[9.7 ルヴァン杯準々決勝第2戦 川崎F 3-2 浦和 U等々力]ゴールを決める雰囲気があふれ出ている。川崎フロンターレのFW伊藤達哉は公式戦5試合連続ゴールで合計6得点。「最近は連続して点が取れている。攻撃の選手の価値は何点ゴールをするか、何点アシストをするか。これからもっとやりたい」と力を込めた。1-1で迎えた後半43分、PA手前までボールを運んだ伊藤は、右横に流しながら右足を振り抜いた。「相手のシュートブロック