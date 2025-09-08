右肩痛で負傷者リスト入りしているドジャース・佐々木の次回の3Aでのリハビリ登板は、8日（日本時間9日）が濃厚となった。デーブ・ロバーツ監督は「来週の頭、オクラホマシティーで投げる予定。たぶん月曜」と説明。2日の前回登板では5回4失点と精彩を欠いており指揮官は「大事なのはパフォーマンスを上げていくこと」とした。