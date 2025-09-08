◇ア・リーグエンゼルス4―17アスレチックス（2025年9月6日アナハイム）エンゼルスの菊池は6安打4四死球などでメジャーワーストタイの7失点、今季最短の2回KOで11敗目（6勝）を喫した。1三振で野茂、ダルビッシュ、前田に続く日本投手4人目のメジャー通算1000奪三振を達成し「三振というのは自分の中で大事にしているものなので、積み上げられてうれしい」と話したが「踏ん張りどころ」と修正を誓った。