◇インターリーグオリオールズ4―3ドジャース（2025年9月6日ボルティモア）オリオールズ劇的逆転勝利の立役者となったのは1番のホリデー。9回2死から山本の無安打無得点を止める17号ソロに「カットボールを狙っていた。いいスイングができた。攻略できたことをうれしく思う」と振り返った。この日は95年9月6日に2131試合連続出場のメジャー記録を樹立し、その後記録を2632試合まで伸ばしたOBのカル・リプケン氏の記念