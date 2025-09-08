乃木坂46が4日から7日の4日間にわたり、東京・明治神宮野球場で「真夏の全国ツアー2025」東京公演を開催。7日のステージでツアーファイナルを迎えた。【写真】乃木坂46、10回目の神宮公演ライブフォト（51枚）毎年恒例の「真夏の全国ツアー」は、7月5日、6日の北海道公演を皮切りに、静岡、大阪、宮城、福岡、香川、東京の7都市で全16公演を実施。総動員数は26万人にのぼり、そのうち明治神宮野球場には4日間で15万2000人の