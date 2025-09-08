ボートレース児島G3のオールレディース「第37回瀬戸の女王決定戦」は8日に開幕する。出場選手は7日、前検作業を終えて、本番に備えた。とりあえずお手上げだった。2日目ドリームに選ばれている大滝明日香（46＝愛知）だ。ペラ小屋へ向かう途中に「見たこともないようなペラ。私には乗りこなせません」と語った。試運転もスタート練習も、どうにもこうにもならない状態だったようだ。もちろん「ペラは叩いている途中なんで