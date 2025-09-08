プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉、卵、レタスの黒コショウ炒め」 「ニンジンとリンゴジャムのサラダ」 「揚げない！納豆春巻き」 の全3品。 すぐに出来る炒め物も牛肉で手抜き感を無くして。ジャムは砂糖の代わりとして料理にも使いやすい。【主菜】牛肉、卵、レタスの黒コショウ炒め 牛肉は少量でも、卵と野菜でボリュームアップ。 ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー