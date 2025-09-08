新華社国家ハイエンドシンクタンクが発表した報告書「思想の植民地化−米国の認知戦の手段と根源、国際的脅威」。（昆明＝新華社記者／陳曄華）【新華社昆明9月7日】新華社の政策研究組織「国家ハイエンドシンクタンク」は7日、雲南省昆明で開催中の「2025グローバルサウスメディア・シンクタンクフォーラム」で、報告書「思想の植民地化−米国の認知戦の手段と根源、国際的脅威」を発表した。報告書は米国による思想の植民地化