石破首相が記者会見を開き、「アメリカの関税措置への対応に区切りがついた」などとして退陣する意向を表明しました。石破首相の辞任表明を受けた与党幹部の反応です。自民党・森山幹事長：（幹事長として）総裁を支えきることができなかったことを大変申し訳なく思います。石破首相を支えた自民党の森山幹事長は政権の実績として、関税措置を巡る日米の合意や地方創生への取り組みなどを挙げました。公明党・斉藤代表：この約1年