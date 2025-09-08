茨城県知事選挙はきのう（7日）投開票が行われ、現職の大井川和彦氏が3回連続の当選を果たしました。きのう投開票が行われた茨城県知事選挙は、自民党などが推薦する現職の大井川和彦氏（61）が、いずれも新人の田中重博氏（78）と内田正彦氏（51）を破り、3回連続での当選を果たしました。大井川和彦氏「様々な課題がある中で、しっかりとこの茨城県が全国の地方の中でも飛躍していけるように全力を尽くして、次の4年間を邁進して