石破首相が記者会見を開き、「アメリカの関税措置への対応に区切りがついた」などとして退陣する意向を表明しました。石破首相：米国関税措置に関する交渉に一つの区切りがついた今こそが、そのしかるべきタイミングであると考え、後進に道を譲る決断を致しました。石破首相は辞任の意向を明らかにし、理由として、自民党の総裁選挙の前倒しを巡り8日に予定されていた意思確認が「党内に決定的な分断を生みかねない。それは私の本