7日行われた任期満了に伴う茨城県知事選挙は、無所属で現職の大井川和彦氏（61）が再選を果たしました。再選された大井川和彦氏は61歳。自民・国民・公明と維新の県組織の推薦を受け、2期8年の実績をアピール。さらに、つくばエクスプレスの延伸などによる経済成長実現や医療体制の充実化などを訴え、共産党が推薦し社民党が支持する田中重博氏（78）ら新人2人を大差で破りました。投票率は33.52パーセントと、前回より1.5ポイント