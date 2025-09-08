気象台は、午前0時42分に、大雨警報（土砂災害）を羽咋市、志賀町、中能登町に発表しました。また洪水警報を志賀町、中能登町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】石川県・羽咋市、志賀町、中能登町に発表 8日00:42時点能登では、8日明け方から8日昼前まで土砂災害に、8日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■羽咋市□大雨警報【発表】・土砂災害8日明け方から8日昼前にかけて警戒