台風15号の影響で、静岡県牧之原市で発生した突風について、気象庁は「竜巻」だったと発表しました。静岡県牧之原市では今月5日、突風により住宅の全壊・半壊が108棟、一部損壊が936棟、けが人74人の被害が出ました。気象庁は、6日から現地調査をした結果、突風は竜巻だったと発表しました。また、7日に静岡県知事が被災地を視察しました。静岡県 鈴木知事「暑い中で作業している皆さん疲れがたまっている。入浴支援やがれきの撤去